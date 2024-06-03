У Португалії під час авіашоу зіткнулися літаки, один пілот загинув

У Португалії під час авіашоу на базі Повітряних сил два літаки зіткнулися у повітрі, внаслідок чого пілот з Іспанії загинув.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Авіашоу проходило 2 червня на авіабазі Бежа, що за 180 км на південь від Лісабона. Інцидент стався під час аеробатичних демонстрацій групи за участі іспанських та португальських пілотів.

У мережі опублікували багато відеозаписів маневрів групи, що закінчились нещасним випадком.

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O momento em que os dois aviões colidem no Beja Air Show. pic.twitter.com/fHKGS1kJk3 — Mundo Vivo (@mundo__vivo) June 2, 2024

Капітан повітряних сил Патрісія Фернандес повідомила у коментарі ЗМІ, що пілот одного з літаків, громадянин Іспанії, загинув, другий пілот поранений.

Після інциденту подальші заходи у програмі скасували.

Нагадаємо, у США наприкінці травня розбився винищувач F-35, а у Британії під час меморіального польоту впав літак Spitfire.

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