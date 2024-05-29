У США поблизу аеропорту розбився винищувач F-35

У Сполучених Штатах поблизу аеродрому в міжнародному аеропорту Альбукерке, головному міжнародному аеропорту штату Нью-Мексико, розбився винищувач F-35.

Як пише "Європейськая правда", про це повідомляє ABC News.

За словами представників аеропорту та пожежної служби Альбукерке, пілота, який був єдиною людиною на борту, у свідомості доставили до лікарні з серйозними травмами.

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Станом на вечір вівторка пілот перебував у стабільному стані, йдеться в пресрелізі авіабази Кіртленд.

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У коментарі ABC News неназваний американський посадовець заявив, що літак був новим F-35, яким керував пілот Агентства з управління оборонними контрактами, і його транспортували з заводу компанії Lockheed Martin для передачі в експлуатацію.

Lockheed Martin заявила, що F-35B прямував зі штату Техас на авіабазу Едвардс в Каліфорнії, коли розбився після дозаправки на авіабазі Кіртленд в Нью-Мексико.

"Пілот благополучно катапультувався", – йдеться в заяві компанії.

Нещодавно в США поблизу військово-повітряної бази Голломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16.

У січні в США при спробі приземлитися на авіабазі "Еллсворт" розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer.

Інцидент стався за поганих погодних умов – мінусової температури і густого туману, що обмежував видимість, повідомила американська преса.

Нагадаємо, у листопаді американський військовий літак V-22 Osprey з вісьмома членами екіпажу на борту впав у море поблизу берегів Японії.

А у вересні американський пілот катапультувався з сучасного винищувача F-35, після чого літак на якийсь час безслідно зник. Винищувач продовжував летіти 100 кілометрів, поки не впав у сільській місцевості.