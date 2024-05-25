У Британії під час меморіального польоту розбився літак Spitfire

Літак Spitfire впав на поле в британському Лінкольнширі під час заходу, присвяченого вшануванню пам'яті битви за Британію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Independent.

Поліція та аварійні служби виїхали на місце події в суботу о 13:20, після того, як отримали повідомлення про падіння літака часів Другої світової війни.

За повідомленням поліції Лінкольнширу, вважається, що це був літак з одним пасажиром, і більше ніхто не був причетний до падіння.

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Водіїв закликали уникати цього району через перекриття доріг.

Повідомляється, що це був літак Supermarine Spitfire, який використовувався як до, так і після Другої світової війни.

Він був спроектований Р. Д. Мітчеллом і прославився своєю роллю під час Битви за Британію, коли він відіграв вирішальну роль у відбитті повітряних атак Люфтваффе.

Прес-секретар Королівських повітряних сил сказав: "Нам відомо про інцидент в районі авіабази Конінгсбі за участю літака Королівських військово-повітряних сил.

Ми працюємо з аварійно-рятувальними службами і підтримуємо тих, хто постраждав. Оновлення буде надано в належний час".

У серпні минулого року загинув пілот, коли репліка літака Spitfire розбилася в селі Енстоун в Оксфордширі.

Шість літаків Supermarine Spitfire в даний час експлуатуються Королівськими військово-повітряними силами (RAF) в рамках меморіального польоту "Битва за Британію" – підрозділу, який забезпечує повітряну демонстраційну групу для державних урочистостей та пам'ятних подій.

Нагадаємо, невеликий літак із двома людьми на борту зазнав аварії в аеропорту міста Міловіце в центральній Чехії вранці 20 травня.

Як повідомлялось, на початку травня в результаті аварії одномоторного літака в регіоні Савоя на південному сході Франції загинуло подружжя з Австрії.