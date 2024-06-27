Под Варшавой разбился самолет пожарно-спасательной службы
В пригороде Варшавы потерпел крушение легкомоторный самолет пожарно-спасательной службы, пилот выжил.
Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".
Авария произошла днем 27 июня в районе населенного пункта Белява, что в юго-восточном пригороде польской столицы. На место происшествия отправились медицинский и военный вертолет.
По предварительной информации, самолет начал аварийную посадку в поле и она получилась не совсем успешной. На место происшествия отправились медицинский и военный вертолет.
Пилот смог самостоятельно выбраться из аппарата и был в сознании на время приезда медиков, его госпитализировали. Причины аварии пока неизвестны.
Напомним, в начале июня в Португалии во время авиашоу на базе Воздушных сил два самолета столкнулись в воздухе, в результате чего пилот из Испании погиб.
В США в конце мая разбился истребитель F-35, а в Британии во время мемориального полета упал самолет Spitfire.