Под Варшавой разбился самолет пожарно-спасательной службы

В пригороде Варшавы потерпел крушение легкомоторный самолет пожарно-спасательной службы, пилот выжил.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Авария произошла днем 27 июня в районе населенного пункта Белява, что в юго-восточном пригороде польской столицы. На место происшествия отправились медицинский и военный вертолет.

По предварительной информации, самолет начал аварийную посадку в поле и она получилась не совсем успешной. На место происшествия отправились медицинский и военный вертолет.

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Пилот смог самостоятельно выбраться из аппарата и был в сознании на время приезда медиков, его госпитализировали. Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, в начале июня в Португалии во время авиашоу на базе Воздушных сил два самолета столкнулись в воздухе, в результате чего пилот из Испании погиб.

В США в конце мая разбился истребитель F-35, а в Британии во время мемориального полета упал самолет Spitfire.