У Сербії заборонили проведення фестивалю культурного обміну з Косовом

Поліція Сербії в четвер, 27 червня, оголосила про заборону фестивалю "Mirdita, dobar dan" (перекладається як "привіт" албанською та сербською), який сприяє культурному обміну з частково визнаним Косовом.

Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Сербії, яку цитує "Європейська правда".

Голова сербського МВС Івиця Дачич заявив, що проведення "Mirdita, dobar dan" заборонили з міркувань безпеки після того, як кілька десятків правих екстремістів зібралися біля місця фестивалю із сербськими прапорами.

Він додав, що це дозволить запобігти "небезпеці для людей і майна, а також для громадського спокою і порядку в ширшому масштабі".

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"Також у цьому районі не дозволять жодні інші зібрання", – підкреслив Дачич.

Фестиваль "Mirdita, dobar dan" щороку організовують молодіжні групи із Сербії та Косова, які прагнуть подолати розбіжності, спричинені війною 1998-99 років та післявоєнною напруженістю.

Протягом останнього десятиліття фестиваль проводився почергово в Сербії та Косові, але цьогоріч кілька урядовців у Белграді різко розкритикували захід, назвавши його "антисербським".

Косово – незалежності якого Сербія не визнає – не раз звинувачувало Белград у підривній діяльності й порівнювало його дії з агресією Росії проти України.

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