В Сербии запретили проведение фестиваля культурного обмена с Косово

Полиция Сербии в четверг, 27 июня, объявила о запрете фестиваля "Mirdita, dobar dan" (переводится как "привет" на албанском и сербском), который способствует культурному обмену с частично признанным Косово.

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Сербии, которое цитирует "Европейская правда".

Глава сербского МВД Ивица Дачич заявил, что проведение "Mirdita, dobar dan" запретили из соображений безопасности после того, как несколько десятков правых экстремистов собрались у места фестиваля с сербскими флагами.

Он добавил, что это позволит предотвратить "опасность для людей и имущества, а также для общественного спокойствия и порядка в более широком масштабе".

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"Также в этом районе не будут разрешены никакие другие собрания", – подчеркнул Дачич.

Фестиваль "Mirdita, dobar dan" ежегодно организуют молодежные группы из Сербии и Косово, которые стремятся преодолеть разногласия, вызванные войной 1998-99 годов и послевоенной напряженностью.

В течение последнего десятилетия фестиваль проводился поочередно в Сербии и Косово, но в этом году несколько чиновников в Белграде резко раскритиковали мероприятие, назвав его "антисербским".

Косово – независимость которого Сербия не признает – не раз обвиняло Белград в подрывной деятельности и сравнивало его действия с агрессией России против Украины.

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