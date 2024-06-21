Боррель продовжив мандат переговірника ЄС із питань Сербії та Косова

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель продовжив мандат спецпредставника ЄС з питань діалогу між Белградом і Приштиною Мирославу Лайчаку, який мав закінчитися влітку цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Europa Press.

Боррель ухвалив рішення продовжити мандат спецпредставника ЄС Лайчака з огляду на завершення свого мандата як топдипломата Євросоюзу.

Високопосадовець ЄС на брифінгу в п’ятницю, 21 червня, пояснив журналістам, що це логічний крок з огляду на той факт, що посада спецпредставника фактично була створена Боррелем наприкінці 2019 року, коли він вступив на посаду.

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"Високий представник є фасилітатором діалогу, а його правою рукою є посол, саме тому Боррель вважає, що саме його наступник повинен призначити нового посла", – сказав високопосадовець ЄС.

Він уточнив, що мандат Лайчака продовжать на кілька місяців, після цього він заступить на посаду посла Європейського Союзу у Швейцарії.

Мирослав Лайчак, колишній міністр закордонних справ Словаччини, був призначений спецпредставником ЄС із питань Балкан у спробі пожвавити процес нормалізації відносин між Сербією і Косовом.

Прогресом на цьому шляху мала стати так звана Охридська угода, укладена лідерами Белграда та Приштини минулого року, але через низку інцидентів її виконання забуксувало.

Читайте також детально про умови Охридської угоди у статті "ЄП": Мир на чесному слові: чому домовленість Сербії та Косова стала перемогою ЄС.