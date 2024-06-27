У Словаччині зіткнулися автобус і пасажирський потяг: щонайменш четверо загиблих

Щонайменш четверо людей загинули внаслідок зіткнення пасажирського потяга з автобусом на залізничному переїзді на південному заході Словаччини.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Інцидент стався увечері 27 червня біля міста Нове Замки, що приблизно за 80 км на схід від Братислави.

В оперативному центрі рятувальних служб підтвердили, що внаслідок зіткнення поїзда та автобуса щонайменш четверо людей загинули і п’ятеро поранені.

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Як свідчать відео свідків з місця події, після зіткнення почалася сильна пожежа.

На місці триває робота рятувальників, дорога через залізничний переїзд повністю перекрита.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, якого новини застали на саміті у Брюсселі, вже відреагував на інцидент та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим.

На місце інциденту прямують міністр внутрішніх справ та заступник начальника поліції.

Нагадаємо, на початку червня у чеському Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet, що прямував з причепними вагонами до Чопа, із вантажним потягом.

Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.

Причиною зіткнення попередньо назвали те, що пасажирський поїзд проїхав на заборонний сигнал семафора.