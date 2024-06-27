В Словакии столкнулись автобус и пассажирский поезд: по меньшей мере четверо погибших
По меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на железнодорожном переезде на юго-западе Словакии.
Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел вечером 27 июня возле города Новы Замки, что примерно в 80 км на юго-восток от Братиславы.
В оперативном центре спасательных служб подтвердили, что в результате столкновения поезда и автобуса по меньшей мере четыре человека погибли и пятеро ранены.
Как свидетельствуют видео свидетелей с места происшествия, после столкновения начался сильный пожар.
На месте продолжается работа спасателей, дорога через железнодорожный переезд полностью перекрыта.
Президент Словакии Петер Пеллегрини, которого новости застали на саммите ЕС в Брюсселе, уже отреагировал на инцидент и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
На место инцидента направляются министр внутренних дел и заместитель начальника полиции.
Напомним, в начале июня в чешском Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, с грузовым поездом.
В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.
Причиной столкновения предварительно назвали то, что пассажирский поезд проехал на запрещающий сигнал семафора.