В Словакии столкнулись автобус и пассажирский поезд: по меньшей мере четверо погибших

По меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на железнодорожном переезде на юго-западе Словакии.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером 27 июня возле города Новы Замки, что примерно в 80 км на юго-восток от Братиславы.

В оперативном центре спасательных служб подтвердили, что в результате столкновения поезда и автобуса по меньшей мере четыре человека погибли и пятеро ранены.

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Как свидетельствуют видео свидетелей с места происшествия, после столкновения начался сильный пожар.

На месте продолжается работа спасателей, дорога через железнодорожный переезд полностью перекрыта.

Президент Словакии Петер Пеллегрини, которого новости застали на саммите ЕС в Брюсселе, уже отреагировал на инцидент и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

На место инцидента направляются министр внутренних дел и заместитель начальника полиции.

Напомним, в начале июня в чешском Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, с грузовым поездом.

В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.

Причиной столкновения предварительно назвали то, что пассажирский поезд проехал на запрещающий сигнал семафора.