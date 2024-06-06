У Чехії назвали причину смертельної катастрофи на залізниці, де загинули українки

Причиною смертельної залізничної катастрофи у Чехії, внаслідок якої загинули дві громадянки України, стало те, що пасажирський експрес RegioJet проїхав на заборонний сигнал семафора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра транспорту Чехії Мартіна Купки.

Нараз з’ясовується, що було причиною цього: технічна помилка чи людський фактор.

"Згідно з висновками перевірки, був пропущений сигнал у положенні, що забороняє проїзд швидкісного пасажирського поїзда", – зазначив міністр.

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За його словами, розслідуванням причин аварії займається залізнична інспекція.

Купка додав, що через аварію рух поїздів досі затримується.

Нагадаємо, пізно увечері 5 червня у центрі Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet 1021 з понад 300 пасажирами, що прямував з причепними вагонами до Чопа, і вантажного потяга ČD Cargo.

Внаслідок зіткнення поїздів загинули четверо людей, серед яких дві громадянки України.