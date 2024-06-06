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МЗС: У залізничній катастрофі в Чехії загинули дві українки

Новини — Четвер, 6 червня 2024, 10:44 — Марія Ємець

Внаслідок лобового зіткнення потягів у Чехії, один з яких – пасажирський експрес з причепними вагонами до Чопа, загинули дві громадянки України.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда". 

Міністерство закордонних справ повідомило, що серед чотирьох загиблих є громадяни України. 

"За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них – дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється", – розповіли у пресслужбі.

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"Консульська посадова особа консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами", – додали у повідомленні. 

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що не отримувала інформації про українців серед загиблих і травмованих, а причепні вагони до Чопа їхали в середині потяга, тоді як найбільше постраждав перший вагон за локомотивом. 

За оновленою інформацією, пасажирів з травмами загалом 34, їх госпіталізували до лікарень у Пардубіце і Градеці Краловому. Чеські ЗМІ на цей час пишуть про 27 госпіталізованих, серед яких діти. Троє людей у важкому стані.  

Нагадаємо, пізно увечері 5 червня у центрі Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet 1021 з понад 300 пасажирами, що прямував з Праги на схід Словаччини, і вантажного потяга ČD Cargo.

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