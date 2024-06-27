AFP: Голова Єврокомісії закликала ЄС інвестувати 500 млрд євро в оборону

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з лідерами ЄС у четвер, 27 червня, заявила, що протягом наступного десятиліття їм, імовірно, потрібно інвестувати 500 мільярдів євро для зміцнення своєї оборони.

Про це агентству AFP повідомили європейські дипломати, знайомі з обговоренням, пише "Європейська правда".

Оцінку в 500 млрд євро фон дер Ляєн представила на саміті Євросоюзу в Брюсселі під час обговорення проблем обороноздатності ЄС. Вона, однак, не надала конкретики щодо того, з чого складається ця сума.

"Ми не бачили таблиць, ми не бачили деталей, це взяте зі стелі число", – сказав AFP один із дипломатів ЄС.

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Очікувалось, що голова Єврокомісії запропонує лідерам ЄС письмові пропозиції щодо залучення коштів для зміцнення оборони, але натомість вирішила обмежитися лише презентацією. Це питання викликало суперечки в Євросоюзі.

"Кілька країн, зокрема Франція та Естонія, виступають за єврооблігації (тобто запозичення ЄС. – Ред.). Але Німеччина та Нідерланди виступають проти", – пояснив посадовець ЄС на умовах анонімності.

За даними оборонного відомства Євросоюзу, у 2022 році держави-члени витратили на оборону загалом 240 мільярдів євро. Це число поступово зростало з 2014-го, відколи Росія напала на Україну.

Деякі європейські країни-члени НАТО закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх двох.