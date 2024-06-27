AFP: Голова Єврокомісії закликала ЄС інвестувати 500 млрд євро в оборону
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з лідерами ЄС у четвер, 27 червня, заявила, що протягом наступного десятиліття їм, імовірно, потрібно інвестувати 500 мільярдів євро для зміцнення своєї оборони.
Про це агентству AFP повідомили європейські дипломати, знайомі з обговоренням, пише "Європейська правда".
Оцінку в 500 млрд євро фон дер Ляєн представила на саміті Євросоюзу в Брюсселі під час обговорення проблем обороноздатності ЄС. Вона, однак, не надала конкретики щодо того, з чого складається ця сума.
"Ми не бачили таблиць, ми не бачили деталей, це взяте зі стелі число", – сказав AFP один із дипломатів ЄС.
Очікувалось, що голова Єврокомісії запропонує лідерам ЄС письмові пропозиції щодо залучення коштів для зміцнення оборони, але натомість вирішила обмежитися лише презентацією. Це питання викликало суперечки в Євросоюзі.
"Кілька країн, зокрема Франція та Естонія, виступають за єврооблігації (тобто запозичення ЄС. – Ред.). Але Німеччина та Нідерланди виступають проти", – пояснив посадовець ЄС на умовах анонімності.
За даними оборонного відомства Євросоюзу, у 2022 році держави-члени витратили на оборону загалом 240 мільярдів євро. Це число поступово зростало з 2014-го, відколи Росія напала на Україну.
Деякі європейські країни-члени НАТО закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх двох.