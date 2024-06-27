AFP: Глава Еврокомиссии призвала ЕС инвестировать 500 млрд евро в оборону
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с лидерами ЕС в четверг, 27 июня, заявила, что в течение следующего десятилетия им, вероятно, нужно инвестировать 500 миллиардов евро для укрепления своей обороны.
Об этом агентству AFP сообщили европейские дипломаты, знакомые с обсуждением, пишет "Европейская правда".
Оценку в 500 млрд евро фон дер Ляйен представила на саммите Евросоюза в Брюсселе во время обсуждения проблем обороноспособности ЕС. Она, однако, не предоставила конкретики относительно того, из чего состоит эта сумма.
"Мы не видели таблиц, мы не видели деталей, это взятое с потолка число", – сказал AFP один из дипломатов ЕС.
Ожидалось, что председатель Еврокомиссии предложит лидерам ЕС письменные предложения по привлечению средств для укрепления обороны, но вместо этого решила ограничиться лишь презентацией. Этот вопрос вызвал споры в Евросоюзе.
"Несколько стран, в частности Франция и Эстония, выступают за еврооблигации (то есть заимствования ЕС. – Ред.). Но Германия и Нидерланды выступают против", – пояснил чиновник ЕС на условиях анонимности.
По данным оборонного ведомства Евросоюза, в 2022 году государства-члены потратили на оборону в целом 240 миллиардов евро. Это число постепенно росло с 2014-го, с тех пор как Россия напала на Украину.
Некоторые европейские страны-члены НАТО призывают повысить целевой показатель оборонных расходов до 3% ВВП с нынешних двух.