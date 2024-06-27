AFP: Глава Еврокомиссии призвала ЕС инвестировать 500 млрд евро в оборону

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с лидерами ЕС в четверг, 27 июня, заявила, что в течение следующего десятилетия им, вероятно, нужно инвестировать 500 миллиардов евро для укрепления своей обороны.

Об этом агентству AFP сообщили европейские дипломаты, знакомые с обсуждением, пишет "Европейская правда".

Оценку в 500 млрд евро фон дер Ляйен представила на саммите Евросоюза в Брюсселе во время обсуждения проблем обороноспособности ЕС. Она, однако, не предоставила конкретики относительно того, из чего состоит эта сумма.

"Мы не видели таблиц, мы не видели деталей, это взятое с потолка число", – сказал AFP один из дипломатов ЕС.

Реклама:

Ожидалось, что председатель Еврокомиссии предложит лидерам ЕС письменные предложения по привлечению средств для укрепления обороны, но вместо этого решила ограничиться лишь презентацией. Этот вопрос вызвал споры в Евросоюзе.

"Несколько стран, в частности Франция и Эстония, выступают за еврооблигации (то есть заимствования ЕС. – Ред.). Но Германия и Нидерланды выступают против", – пояснил чиновник ЕС на условиях анонимности.

По данным оборонного ведомства Евросоюза, в 2022 году государства-члены потратили на оборону в целом 240 миллиардов евро. Это число постепенно росло с 2014-го, с тех пор как Россия напала на Украину.

Некоторые европейские страны-члены НАТО призывают повысить целевой показатель оборонных расходов до 3% ВВП с нынешних двух.