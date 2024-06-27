ЗМІ: Дві країни не хочуть на саміті ЄС амбітних положень про фінансування оборони

Німеччина і Нідерланди не хочуть, щоб на саміті ЄС були прийняті амбітні положення про фінансування оборонних інвестицій.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту польської радіостанції RMF FM від джерел в Брюсселі.

Незважаючи на заяви і прохання лідерів, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не представить на сьогоднішньому саміті документ з варіантами фінансування оборони ЄС.

"Німеччина і Нідерланди не хочуть, щоб на саміті ЄС були прийняті амбітні положення про фінансування оборонних інвестицій", – заявив високопоставлений дипломат ЄС.

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Йдеться, серед іншого, про формулювання щодо фінансування для "заповнення критичних прогалин у можливостях" в обороні країн ЄС. Натомість Німеччина хоче лише "обговорити" це питання.

На вчорашньому засіданні послів ЄС повідомлялося, що фон дер Ляєн "лише усно" представить це питання. "Відомо, що Німеччина не хоче цього, і тепер до цього приєднався Марк Рютте", – сказав дипломат.

Поки що в тексті проєкту підсумкових висновків саміту нічого не змінилося, але, за словами дипломатів, на це питання очікують запеклі дебати.

Деякі лідери дуже незадоволені поведінкою майбутнього генсека НАТО.

"Спочатку лунала критика, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який незабаром очолить НАТО, хоче знизити рівень амбіцій у сфері оборони", – сказав дипломат.

Серед країн, які найбільше занепокоєні фінансуванням оборонних інвестицій ЄС, – Франція, Польща і країни Балтії.

Німеччина, Нідерланди та інші нетто-контрибутори вважають, що країнам ЄС достатньо збільшити витрати на оборону до 2% ВВП. На їхню думку, тоді фінансування буде знайдено. Вони стверджують, що нинішня дискусія про це не має сенсу, оскільки йдеться про наступний бюджет ЄС.

"Деякі країни Союзу не хочуть залазити собі в кишеню", – сказав високопоставлений дипломат з приводу фінансування з коштів ЄС проєкту Польщі та країн Балтії з посилення захисту кордону з Росією та Білоруссю.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Євросоюз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.