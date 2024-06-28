У Швеції розслідують три незрозумілі смерті на заводі з виробництва акумуляторів

Шведська поліція заявила, що розслідує незрозумілі смерті трьох чоловіків, які померли протягом короткого періоду після роботи на заводі з виробництва акумуляторів для електромобілів в Арктиці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Слідство хоче з'ясувати, чи пов'язані ці смерті між собою, чи було скоєно злочин, або це низка нещасних випадків на робочому місці.

Раніше шведські ЗМІ повідомили про трьох осіб, які померли після роботи на заводі Northvolt в Скеллефтеа, приблизно за 620 кілометрів на північ від Стокгольма.

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Двоє з них померли в січні та лютому, а третій – минулого року. Двоє працювали на заводі, а третій був прибиральником.

Місцева газета Norran повідомила, що 33-річний прибиральник був знайдений мертвим у своєму ліжку в січні, на наступний день після вечірньої зміни.

Місяцем пізніше 19-річного працівника також знайшли мертвим у своєму ліжку після нічної роботи. Минулого року труп чоловіка у віці 60 років знайшли на його балконі після роботи на заводі.

Слідчий поліції Йохан Стабфорс повідомив AP, що розпочато розслідування, зазначивши, що "є певні ознаки того, що в одному з випадків мало місце певне опромінення". Він не навів подробиць.

За його словами, поліція повинна бути "відкритою до того, що можуть бути й інші обставини", які спричинили смерті.

Керівник відділу комунікацій Northvolt Матті Катая заявив телеканалу SVT, що компанія провела власне розслідування, яке не виявило жодного нещасного випадку або опромінення.

Раніше повідомляли, що німецькі слідчі органи досі не мають доказів того, що велика пожежа, яка спалахнула на металургійному підприємстві Diehl у Берліні в травні, була спричинена російською диверсією, про що раніше писали ЗМІ.

Пожежа на заводі Diehl у південно-західній частині Берліна сталася 3 травня. У результаті вщент вигоріло технічне приміщення на першому поверсі заводської будівлі, збитки становлять мільйони доларів.

Аналогічні підпали фіксують і в інших європейських країнах, у деяких із них підозрюють Росію.