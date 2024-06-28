В Швеции расследуют три необъяснимые смерти на заводе по производству аккумуляторов

Шведская полиция заявила, что расследует необъяснимые смерти трех мужчин, которые умерли в течение короткого периода после работы на заводе по производству аккумуляторов для электромобилей на севере страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Следствие хочет выяснить, связаны ли эти смерти между собой, было ли совершено преступление, или это ряд несчастных случаев на рабочем месте.

Ранее шведские СМИ сообщили о трех людях, которые умерли после работы на заводе Northvolt в Шеллефтео, примерно в 620 километрах к северу от Стокгольма.

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Двое из них умерли в январе и феврале, а третий – в прошлом году. Двое работали на заводе, а третий был уборщиком.

Местная газета Norran сообщила, что 33-летний уборщик был найден мертвым в своей постели в январе, на следующий день после вечерней смены.

Месяцем позже 19-летнего работника также нашли мертвым в своей постели после ночной работы. В прошлом году труп мужчины в возрасте 60 лет нашли на его балконе после работы на заводе.

Следователь полиции Йохан Стабфорс сообщил AP, что начато расследование, отметив, что "есть определенные признаки того, что в одном из случаев имело место определенное облучение". Он не привел подробностей.

По его словам, полиция должна быть "открытой к тому, что могут быть и другие обстоятельства", которые повлекли смерти.

Руководитель отдела коммуникаций Northvolt Матти Катая заявил телеканалу SVT, что компания провела собственное расследование, которое не выявило никакого несчастного случая или облучения.

Ранее сообщалось, что немецкие следственные органы до сих пор не имеют доказательств того, что крупный пожар, который вспыхнул на металлургическом предприятии Diehl в Берлине в мае, был вызван российской диверсией, о чем ранее писали СМИ.

Пожар на заводе Diehl в юго-западной части Берлина произошел 3 мая. В результате полностью выгорело техническое помещение на первом этаже заводского здания, убытки составляют миллионы долларов.

Аналогичные поджоги фиксируют и в других европейских странах, в некоторых из них подозревают Россию.