ЗМІ дізнались, коли в уряді Німеччини планують узгодити бюджет на 2025 рік

В уряді Німеччини планують досягти згоди щодо проєкту бюджету на 2025 рік наступного тижня після тижнів суперечок.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили джерела в уряді.

За інформацією агентства, узгодити план бюджету на 2025 рік наступного тижня мають намір канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Габек та міністр фінансів Крістіан Лінднер.

Водночас Лінднер пояснив затримку, через яку федеральний уряд поки що не домовився щодо бюджету на новий рік.

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"Ми інтенсивно працюємо над проєктом бюджету на 2025 рік, і в Берліні також існують певні публічні суперечки щодо правильного шляху розвитку нашої економічної системи", – сказав він.

За його словами, існує суперечка між різними науковими школами щодо найкращого майбутнього напрямку розвитку соціальної ринкової економіки Німеччини.

Він зауважив, що деякі економісти, натхненні американським законом про зниження інфляції, хочуть субсидій, тоді як інші хочуть дозволити людям на місцях самим ухвалювати економічні рішення.

"Збільшення державного боргу для фінансування додаткових субсидій поставило б під загрозу нашу культуру стабільності. Німеччина повинна й надалі залишатися якорем стабільності в Європі", – вважає Лінднер.

Нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерегла від розпаду німецької урядової коаліції на тлі суперечки партій щодо бюджету.

Найбільш проблемним питанням у бюджетних перемовинах є так зване "боргове гальмо". Лідер "Вільних демократів" Крістіан Лінднер вважає, що це необхідно і на додаткові позики не можна йти, а СДПН канцлера Шольца та "Зелені" Габека підтримують більш гнучкий підхід з можливістю призупинення цього інструмента, як під час пандемії коронавірусу.

Співголова СДПН попередив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує, що жорсткі обмеження на державні запозичення, передбачені законодавством ФРН, не мають призводити до скорочення необхідних витрат на оборону.