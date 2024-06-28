СМИ узнали, когда в правительстве Германии планируют согласовать бюджет на 2025 год

В правительстве Германии планируют достичь согласия по проекту бюджета на 2025 год на следующей неделе после недель споров.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили источники в правительстве.

По информации агентства, согласовать план бюджета на 2025 год на следующей неделе намерены канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер.

В то же время Линднер объяснил задержку, из-за которой федеральное правительство пока не договорилось о бюджете на новый год.

Реклама:

"Мы интенсивно работаем над проектом бюджета на 2025 год, и в Берлине также существуют определенные публичные споры о правильном пути развития нашей экономической системы", – сказал он.

По его словам, существует спор между различными научными школами о наилучшем будущем направлении развития социальной рыночной экономики Германии.

Он отметил, что некоторые экономисты, вдохновленные американским законом о снижении инфляции, хотят субсидий, тогда как другие хотят позволить людям на местах самим принимать экономические решения.

"Увеличение государственного долга для финансирования дополнительных субсидий поставило бы под угрозу нашу культуру стабильности. Германия должна и в дальнейшем оставаться якорем стабильности в Европе", – считает Линднер.

Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла от распада немецкой правительственной коалиции на фоне спора партий по бюджету.

Наиболее проблемным вопросом в бюджетных переговорах является так называемый "долговой тормоз". Лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер считает, что это необходимо и на дополнительные займы нельзя идти, а СДПГ канцлера Шольца и "Зеленые" Хабека поддерживают более гибкий подход с возможностью приостановления этого инструмента, как во время пандемии коронавируса.

Сопредседатель СДПГ предупредил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.

Министр обороны Германии Борис Писториус отмечает, что жесткие ограничения на государственные заимствования, предусмотренные законодательством ФРГ, не должны приводить к сокращению необходимых расходов на оборону.