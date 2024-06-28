СМИ: Разведка США предупреждает о приближении войны между Израилем и "Хезболлой"

Разведка США предупредила, что масштабное противостояние между Израилем и ливанской "Хезболлой" может вспыхнуть в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Американские чиновники пытаются убедить обе стороны в необходимости деэскалации – задача, которая была бы значительно проще, если бы в Газе был установлен режим прекращения огня. Но это соглашение находится на стадии напряженных переговоров, и США не уверены, что Израиль и ХАМАС согласятся на предложенное соглашение в ближайшем будущем.

Тем временем Армия обороны Израиля и "Хезболла" разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное оружие, по словам двух высокопоставленных чиновников США, информированных о данных разведки.

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Обе стороны публично заявляют, что не хотят воевать, но чиновники США все чаще считают, что интенсивные боевые действия, скорее всего, вспыхнут, несмотря на усилия, направленные на их предотвращение.

Другой американский чиновник предупредил, что риск сейчас выше, чем когда-либо за последние недели.

Двое высокопоставленных чиновников подчеркнули, что неясно, когда именно может начаться война, но отметили, что Израиль пытается быстро восстановить свои арсеналы и военный потенциал.

По словам чиновников, разведданные указывают на то, что катализатор войны – например, крупная атака любой из сторон – скорее всего, может произойти без предупреждения.

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан как можно быстрее покинуть Ливан на фоне региональной напряженности, связанной с возможной операцией Израиля в этой стране.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газы подходит к концу.

В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с "Хезболлой".

В США предупредили, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который станет на защиту боевой группировки "Хезболла".