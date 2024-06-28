У Сені за місяць до Олімпійських ігор все ще зберігається високий рівень забруднення

У річці Сені, що протікає через центр французької столиці, досі зберігається високий рівень забруднення – за місяць до Олімпійських ігор, під час яких частину програми планували проводити на Сені.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Результати аналізів, оприлюднені 28 червня мерією Парижа, підтвердили, що у Сені все ще дуже високий рівень забруднення. Забір проб проводили 16-23 червня.

Отримані показники все ще суттєво перевищують норми для того, щоб у водах річки проводили заплановані заходи Олімпіади. Зберігається у тому числі підвищена концентрація двох фекальних бактерій, що є одним з вирішальних маркерів, особливі піки забруднення спостерігалися 18-20 червня.

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"Якість води залишається погіршеною через несприятливі гідрологічні обставини: дощі, швидка течія, мало сонця, температури нижчі за сезонні норми і забруднення з верхньої течії", – пояснили у мерії.

Ці новини підсилюють сумніви у тому, чи вийде провести програму Олімпіади так, як планувалося, зокрема церемонію відкриття.

Через швидку течію вже переносили репетицію церемонії відкриття, яку хотіли проводити на початку тижня.

У разі нових інтенсивних дощів у річку може почати надходити суміш дощової води і стічних вод. Аби запобігти цьому, там вже встановили спеціальні споруди.

Очільник організаційного комітету Олімпійських ігор Тоні Естанге зазначив, що більша визначеність щодо якості води у Сені з’явиться приблизно у середині липня.

Якщо річка буде надто забрудненою до початку Олімпіади, буде розглянутий план Б – відкладення змагань з плавання на відкритій воді на кілька днів. На нове місце переносити їх не планують.

На початку березня президент Емманюель Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені і пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп. Мер Парижа Анн Ільдаго також пообіцяла, що поплаває в Сені перед Олімпіадою – можливо, разом із президентом.

Тим часом французькі служби безпеки вважають найбільшою загрозою під час Олімпіади ісламістські теракти.