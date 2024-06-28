В Сене за месяц до Олимпийских игр все еще сохраняется высокий уровень загрязнения

В реке Сене, протекающей через центр французской столицы, до сих пор сохраняется высокий уровень загрязнения – за месяц до Олимпийских игр, во время которых часть программы планировали проводить на Сене.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Результаты анализов, обнародованные 28 июня мэрией Парижа, подтвердили, что в Сене все еще очень высокий уровень загрязнения. Забор проб проводили 16-23 июня.

Полученные показатели все еще существенно превышают нормы для того, чтобы в водах реки проводились запланированные мероприятия Олимпиады. Сохраняется в том числе повышенная концентрация двух фекальных бактерий, что является одним из решающих маркеров, особые пики загрязнения наблюдались 18-20 июня.

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"Качество воды остается ухудшенным из-за неблагоприятных гидрологических обстоятельств: дожди, быстрое течение, мало солнца, температуры ниже сезонных норм и загрязнения с верхнего течения", – пояснили в мэрии.

Эти новости усиливают сомнения в том, получится ли провести программу Олимпиады так, как планировалось, в частности церемонию открытия.

Из-за быстрого течения уже переносили репетицию церемонии открытия, которую хотели проводить в начале недели.

В случае новых интенсивных дождей в реку может начать поступать смесь дождевой воды и сточных вод. Чтобы предотвратить это, там уже установили специальные сооружения.

Глава организационного комитета Олимпийских игр Тони Эстанге отметил, что большая определенность относительно качества воды в Сене появится примерно в середине июля.

Если река будет слишком загрязненной перед самой Олимпиадой, будет рассмотрен план Б – отложение соревнований по плаванию на открытой воде на несколько дней. На новое место переносить их не планируют.

В начале марта президент Эмманюэль Макрон пообещал однажды искупаться в Сене и пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа. Мэр Парижа Анн Ильдаго также пообещала, что поплавает в Сене перед Олимпиадой – возможно, вместе с президентом.

Между тем французские службы безопасности считают наибольшей угрозой во время Олимпиады исламистские теракты.