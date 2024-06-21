У Франції назвали головну загрозу для Олімпійських ігор в Парижі

У Франції непокояться через загрозу ісламістських терактів під час літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції заявив шеф поліції французької столиці Лоран Нуньєс, якого цитує Politico.

Водночас він додав, що наразі явної загрози немає.

"Ісламський тероризм залишається нашим головним занепокоєнням", – зазначив Нуньєс.

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Франція перебуває у стані підвищеної готовності через побоювання щодо можливих терористичних атак під час Олімпіади.

"Поки що немає чіткої загрози для Ігор і нашої країни, але я хотів би нагадати, що наприкінці травня в Сент-Етьєні були заарештовані двоє осіб, які планували проєкт, спрямований безпосередньо проти Олімпійських ігор", – додав шеф поліції.

Як відомо, у Франції серйозно стурбовані ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

До заходів безпеки вирішили залучити військових із низки партнерських країн.