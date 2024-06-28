Партія влади у Грузії обіцяє велику амністію ув’язнених перед виборами

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе анонсував масштабну амністію ув’язнених невдовзі перед парламентськими виборами.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Під час виступу у парламенті Кобахідзе заявив, що уряд хоче організувати масштабну амністію ув’язнених перед парламентськими виборами, що пройдуть 26 жовтня.

"Найближчими днями ми плануємо ініціювати відповідний законопроєкт", – сказав він.

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Прем’єр зазначив, що обговорення проєкту триватиме на позачерговому засіданні парламенту у липні, а остаточно схвалити його мають у вересні.

За його словами, перелік статей, на які буде поширюватися амністія, вже визначено. Він не став уточнювати, скількох осіб це може стосуватися.

"У нас у в’язницях – близько 10 тисяч ув’язнених. Важливо, щоби їхня кількість найближчим часом серйозно скоротилася, щоб наблизитися до оптимального європейського показника. Для цього бажано скоротити чисельність ув’язнених приблизно на третину. Ми вважаємо, що підготовлений закон про амністію суттєво посприяє цьому", – сказав Іраклій Кобахідзе.

Нагадаємо, у четвер в Грузії схвалили у першому читанні пакет законів для "захисту сімейних цінностей".

Лідери ЄС після саміту наголосили, що грузинська влада своїми останніми кроками поставила під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто зупинила євроінтеграцію.