Партия власти в Грузии обещает большую амнистию заключенных перед выборами

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал масштабную амнистию заключенных вскоре перед парламентскими выборами.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Во время выступления в парламенте Кобахидзе заявил, что правительство хочет организовать масштабную амнистию заключенных перед парламентскими выборами, которые пройдут 26 октября.

"В ближайшие дни мы планируем инициировать соответствующий законопроект [в парламенте]", – сказал он.

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Премьер отметил, что обсуждение проекта будет продолжаться на внеочередном заседании парламента в июле, а окончательно одобрить его должны в сентябре.

По его словам, перечень статей, на которые будет распространяться амнистия, уже определен. Он не стал уточнять, скольких лиц это может касаться.

"У нас в тюрьмах – около 10 тысяч заключенных. Важно, чтобы их количество в ближайшее время серьезно сократилось, чтобы приблизиться к оптимальному европейскому показателю. Для этого желательно сократить численность заключенных примерно на треть. Мы считаем, что подготовленный закон об амнистии существенно поспособствует этому", – сказал Ираклий Кобахидзе.

Напомним, в четверг в Грузии приняли в первом чтении пакет законов для "защиты семейных ценностей".

Лидеры ЕС после саммита отметили, что грузинская власть своими последними шагами поставила под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто остановила евроинтеграцию.