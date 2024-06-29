У Польщі суворим штрафом покарали чоловіка, який зруйнував гніздо з ластів’ятами

У Польщі мешканця міста Свебодзіце у Нижньосілезькому воєводстві оштрафували на 9540 злотих (понад 95 тисяч гривень або понад 2200 євро) за те, що він зруйнував гніздо ластівок у його будинку.

Про це йдеться у публікації Onet, пише "Європейська правда".

Драматичний інцидент із пташиною родиною, про який уперше написало локальне видання Gazeta Wrocławska, стався 1 серпня 2023 року.

Ластівки прилетіли до Польщі з Африки, подолавши 10 тисяч кілометрів за шість тижнів. Своє гніздо вони звили на другому поверсі одного з нових житлових комплексів у Свебодзіце.

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Однак 43-річний мешканець будинку вирішив знищити гніздо. Він палицею збив гніздо з трьома ластів’ятами, у результаті в одного була пошкоджена лапка, яку довелося ампутувати.

Свідком цих подій стала Анна Баєк, яка разом з чоловіком керує центром опіки над дикими тваринами "Дика надія". Вона подбала про ластівок і повідомила поліцію та згодом представила ластівок у суді.

"Можливо, вони занадто голосно співали, можливо, сварилися, як це у них заведено, а може, йому заважав бруд, адже батьки чистять гнізда і викидають те, що їм не потрібно", – розповіла Анна Баєк.

Раніше 43-річний чоловік вже був засуджений за знищення гнізда в період розмноження. За це він отримав штраф у розмірі 1 000 злотих. Тепер Окружний суд у Свідниці також визнав його винним і зобов'язав сплатити ще 5 000 злотих штрафу та 3 000 злотих на користь Фонду "Дика надія". Крім того, 43-річний чоловік повинен буде сплатити судові витрати в розмірі 540 злотих.

Вирок не є остаточним, оскільки чоловік не визнає своєї провини.

"Суд визнав чоловіка винним. Він розумів, що, зруйнувавши гніздо, вб'є охоронюваних пташенят, і, навіть якщо вони переживуть падіння, відомо, що самостійно без батьків вони не виживуть. Ластівка міська – це вид птахів, що перебуває під охороною", – зазначив Марек Русін, окружний прокурор у Свідниці.

Ластівки у підсумку одужали і були випущені на волю.

"Найважливіше, щоб цей вирок був не лише конкретною превенцією, тобто такою, що безпосередньо впливає на порушника, але й загальною. Громадськість повинна знати, що така поведінка є злочином, за який передбачено суворе покарання", – додав прокурор.

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