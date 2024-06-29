В Польше суровым штрафом наказали мужчину, который разрушил гнездо с ласточками

В Польше жителя города Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве оштрафовали на 9540 злотых (более 95 тысяч гривен или более 2200 евро) за то, что он разрушил гнездо ласточек в его доме.

Об этом говорится в публикации Onet, пишет "Европейская правда".

Драматический инцидент с птичьей семьей, о котором впервые написало локальное издание Gazeta Wrocławska, произошел 1 августа 2023 года.

Ласточки прилетели в Польшу из Африки, преодолев 10 тысяч километров за шесть недель. Свое гнездо они свили на втором этаже одного из новых жилых комплексов в Свебодзице.

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Однако 43-летний житель дома решил уничтожить гнездо. Он палкой сбил гнездо с тремя ласточками, в результате у одного была повреждена лапка, которую пришлось ампутировать.

Свидетелем этих событий стала Анна Байек, которая вместе с мужем руководит центром опеки над дикими животными "Дикая надежда". Она позаботилась о ласточках и сообщила в полицию и впоследствии представила ласточек в суде.

"Возможно, они слишком громко пели, возможно, ссорились, как это у них принято, а может, ему мешала грязь, ведь родители чистят гнезда и выбрасывают то, что им не нужно", – рассказала Анна Байек.

Ранее 43-летний мужчина уже был осужден за уничтожение гнезда в период размножения. За это он получил штраф в размере 1 000 злотых. Теперь Окружной суд в Свиднице также признал его виновным и обязал уплатить еще 5 000 злотых штрафа и 3 000 злотых в пользу Фонда "Дикая надежда". Кроме того, 43-летний мужчина должен будет оплатить судебные издержки в размере 540 злотых.

Приговор не является окончательным, поскольку мужчина не признает своей вины.

"Суд признал мужчину виновным. Он понимал, что, разрушив гнездо, убьет охраняемых птенцов, и, даже если они переживут падение, известно, что самостоятельно без родителей они не выживут. Ласточка городская – это вид птиц, находящийся под охраной", – отметил Марек Русин, окружной прокурор в Свиднице.

Ласточки в итоге выздоровели и были выпущены на волю.

"Самое важное, чтобы этот приговор был не только конкретной превенцией, то есть такой, что непосредственно влияет на нарушителя, но и общей. Общественность должна знать, что такое поведение является преступлением, за которое предусмотрено суровое наказание", – добавил прокурор.

Напомним, недавно в британском городе людей извинились за задержку почты из-за агрессивных чаек.

А во французском городке поднялся скандал после решения об отстреле голубей на кладбище.