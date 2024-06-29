Депутатка Європарламенту Маркета Грегорова повідомила, що чотири країни вимагають введення санкцій проти Грузії, зокрема – припинення візової лібералізації з країною.

Її заяву наводить портал SOVA, пише "Європейська правда".

Грегорова відзначила, що цими країнами є Естонія, Нідерланди, Чехія і Швеція.

За її словами, вони закликають до санкцій проти Грузії, а також до призупинення візової лібералізації у відповідь на ухвалення закону "про іноагентів".

Реклама:

Водночас депупатка відзначила, що у цих чотирьох держав немає підтримки більшості їхньої ідеї.

"Загалом мене турбує не тільки закон про "іноземних агентів", а й закон про зміни в Податковому кодексі, який фактично дасть змогу російським олігархам піти від санкцій. Таким чином, ці закони показують дуже тривожну тенденцію – те, що Грузія схиляється до Росії", – сказала євродепутатка.

Нагадаємо, у четвер саміт ЄС заявив про де-факто зупинку вступу Грузії в Євросоюз через "російський" закон про "іноагентів".

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що в Європейському Союзі підготували пропозиції заходів проти Грузії в разі її подальшого антидемократичного курсу.

Крім того, ПАРЄ закликала Грузію негайно скасувати скандальний закон про "іноагентів".