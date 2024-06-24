Боррель: ЄС готує покарання для Грузії, яке можуть ухвалити "негайно"

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що в Європейському Союзі підготували пропозиції заходів проти Грузії в разі її подальшого антидемократичного курсу.

Про це він заявив за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 24 червня, передає "Європейська правда".

За словами Борреля, твердження окремих грузинських посадовців про те, що так званий закон про "іноагентів" наближає Грузію до ЄС, не відповідають дійсності.

"Хочу чітко заявити: ні, ні, цей закон і всі негативні події стосовно нього відштовхують Грузію від ЄС. Висловлююсь максимально чітко й коротко", – підкреслив він, додавши, що цю позицію "підтримують 26 із 27 держав – членів ЄС".

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Топ-дипломат зазначив, що голови МЗС членів Євросоюзу сьогодні обговорювали пропозиції стосовно можливих заходів у разі, якщо грузинський уряд "не змінить свій курс".

"Ми знизимо рівень політичного діалогу з Грузією. Ми розглянемо можливість призупинення фінансової допомоги уряду. І ми переглянемо можливість підтримки з Європейського фонду миру", – перелічив Боррель.

Він додав, що ці заходи можуть бути "вжиті негайно", але ЄС продовжить "стежити за ситуацією і вживати додаткових заходів у разі подальшого погіршення відносин".

Нагадаємо, раніше у європейських ЗМІ з’явилися деталі пропозицій стосовно того, як Євросоюз може відреагувати на антизахідний розворот Грузії. У разі значного погіршення ситуації нібито розглядають призупинення безвізового режиму та замороження євроінтеграції.

Іспанія раніше висловилася за те, щоб дати Грузії "останнє попередження" перед рішеннями про санкції.