Депутат Европарламента Маркета Грегорова сообщила, что четыре страны требуют введения санкций против Грузии, в частности – прекращения визовой либерализации со страной.

Ее заявление приводит портал SOVA, пишет "Европейская правда".

Грегорова отметила, что этими странами являются Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция.

По ее словам, они призывают к санкциям против Грузии, а также к приостановке визовой либерализации в ответ на принятие закона "об иноагентах".

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В то же время депутат отметила, что у этих четырех государств нет поддержки большинства их идеи.

"В целом меня беспокоит не только закон об "иностранных агентах", но и закон об изменениях в Налоговом кодексе, который фактически позволит российским олигархам уйти от санкций. Таким образом, эти законы показывают очень тревожную тенденцию – то, что Грузия склоняется к России", – сказала евродепутат.

Напомним, в четверг саммит ЕС заявил о де-факто остановке вступления Грузии в Евросоюз из-за "российского" закона об "иноагентах".

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в Европейском Союзе подготовили предложения мер против Грузии в случае ее дальнейшего антидемократического курса.

Кроме того, в ПАСЕ призвали Грузию немедленно отменить скандальный закон об "иноагентах".