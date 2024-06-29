На заморських територіях Франції стартували дострокові вибори

Жителі маленького французького архіпелагу Сен-П'єр і Мікелон, розташованого біля берегів Канади, почали голосувати в першому турі дострокових виборів до парламенту Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Cлідом за ними голосуватимуть виборці на французьких островах у Карибському морі та на південноамериканській території Французької Гвіани.

Пізніше голосування стартує на територіях в Тихому океані, а потім в Індійському океані.

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У неділю воно розпочнеться на материковій частині країни.

На виборах у два тури французи обирають 577 членів нижньої палати Національної асамблеї. Обриси нового парламенту стануть зрозумілими після другого туру, який відбудеться через тиждень, 7 липня.

Прогнозують високу явку виборців – близько 49 мільйонів французів мають право голосу.

У понеділок Макрон планує скликати засідання уряду, щоб вирішити подальший курс дій, повідомили агентству AFP джерела в уряді.

Рішення президента Франції призначити дострокові вибори після перемоги "Національного об'єднання" на виборах до Європарламенту цього місяця приголомшило друзів і ворогів Макрона та породило невизначеність у другій за величиною економіці Європи.

Згідно з даними, опублікованими в п'ятницю, паризька фондова біржа зазнала найбільшого місячного падіння за два роки в червні.

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам. За деякими оцінками, вони можуть отримати навіть абсолютну більшість у Національній асамблеї.

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