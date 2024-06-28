Підтримка ультраправих у Франції зросла напередодні виборів

Нове опитування громадської думки, що опублікувало видання Les Echos, показало, що ультраправе "Національне об'єднання" може отримати до 37% голосів виборців за підсумками першого туру парламентських виборів у Франції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Згідно з дослідженням, рейтинг "Національного об'єднання" зріс на два відсоткові пункти порівняно з останнім опитуванням, проведеним OpinionWay тиждень тому.

Водночас політичний блок президента Емманюеля Макрона "Разом" має 20% підтримки, що на два відсоткові пункти менше, ніж за попереднім прогнозом.

Реклама:

Рейтинг альянсу лівих партій "Новий народний фронт" становить 28% виборців – показник, який не змінився за тиждень.

BFM TV в іншому опитуванні, проведеному центром Elabe, зазначає, що "Національне об'єднання" потенційно може отримати 260-295 місць у Національній асамблеї (з 289 місць, необхідних для абсолютної більшості).

Варто зазначити, що вирішальним має стати другий тур голосування 7 липня, та його результат наразі важко передбачити, оскільки він значною мірою залежатиме від того, яким буде об'єднання суперників ультраправих та їхні дії щодо зняття кандидатів, щоб їм завадити.

Днями лідер французьких ультраправих Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади на парламентських виборах він не дозволить Росії "поглинути Україну".

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.

Читайте також: Останній шанс уникнути тріумфу ультраправих: на що розраховують Макрон і його партія.