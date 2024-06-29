На заморских территориях Франции стартовали досрочные выборы

Жители маленького французского архипелага Сен-Пьер и Микелон, расположенного у берегов Канады, начали голосовать в первом туре досрочных выборов в парламент Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Вслед за ними будут голосовать избиратели на французских островах в Карибском море и на южноамериканской территории Французской Гвианы.

Позже голосование стартует на территориях в Тихом океане, а затем в Индийском океане.

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В воскресенье оно начнется на материковой части страны.

На выборах в два тура французы выбирают 577 членов нижней палаты Национальной ассамблеи. Очертания нового парламента станут понятны после второго тура, который состоится через неделю, 7 июля.

Прогнозируют высокую явку избирателей – около 49 миллионов французов имеют право голоса.

В понедельник Макрон планирует созвать заседание правительства, чтобы решить дальнейший курс действий, сообщили агентству AFP источники в правительстве.

Решение президента Франции назначить досрочные выборы после победы "Национального объединения" на выборах в Европарламент в этом месяце ошеломило друзей и врагов Макрона и породило неопределенность во второй по величине экономике Европы.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, парижская фондовая биржа потерпела самое большое месячное падение за два года в июне.

Как известно, опросы прогнозируют победу " Национальному объединению" и их соратникам. По некоторым оценкам, они могут получить даже абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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