Румунська поліція виявила шість таємних плантацій канабісу з тисячами рослин

Румунська поліція виявила шість таємних плантацій канабісу, де вирощували понад 8 тисяч рослин.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Підпільні плантації виявили на території жудця Димбовіца, що неподалік Бухареста.

Під час обшуку у приватному будинку виявили шість плантацій, обладнаних вентиляцією, системами поливу та обігріву, обладнання для подальшої обробки рослин і пакування, а також зброю. Всього на плантаціях вирощували майже 8800 рослин.

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ФОТО: румунське Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму

Обшуки провели у рамках розслідування діяльності ймовірної злочинної групи у складі семи осіб, яких вже затримали. Четверо з підозрюваних проживали безпосередньо у будинку з плантацією, щоб доглядати за нею.

Затриманим загрожують звинувачення у створенні організованої злочинної групи та наркоторгівлі. Слідчі вважають, що вони кілька років торгували не лише канабісом, а й кокаїном.

Нагадаємо, у німецькій Баварії вирішили обмежити куріння канабісу, попри його легалізацію на національному рівні, а оператор залізниці заборонив курити канабіс на вокзалах.

Сусідня Австрія після легалізації канабісу у Німеччині вирішила посилити поліцейські перевірки на кордоні.