Румунська поліція виявила шість таємних плантацій канабісу з тисячами рослин
Новини — Понеділок, 3 червня 2024, 09:59 —
Румунська поліція виявила шість таємних плантацій канабісу, де вирощували понад 8 тисяч рослин.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Підпільні плантації виявили на території жудця Димбовіца, що неподалік Бухареста.
Під час обшуку у приватному будинку виявили шість плантацій, обладнаних вентиляцією, системами поливу та обігріву, обладнання для подальшої обробки рослин і пакування, а також зброю. Всього на плантаціях вирощували майже 8800 рослин.
Обшуки провели у рамках розслідування діяльності ймовірної злочинної групи у складі семи осіб, яких вже затримали. Четверо з підозрюваних проживали безпосередньо у будинку з плантацією, щоб доглядати за нею.
Затриманим загрожують звинувачення у створенні організованої злочинної групи та наркоторгівлі. Слідчі вважають, що вони кілька років торгували не лише канабісом, а й кокаїном.
Нагадаємо, у німецькій Баварії вирішили обмежити куріння канабісу, попри його легалізацію на національному рівні, а оператор залізниці заборонив курити канабіс на вокзалах.
Сусідня Австрія після легалізації канабісу у Німеччині вирішила посилити поліцейські перевірки на кордоні.