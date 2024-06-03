На юге Италии перехватили крупную партию кокаина, стоимость которого на рынке могла достигать 23 млн евро – это одна из крупнейших находок за последние годы.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В результате операции правоохранителей в городе Кандидоне в южном регионе Калабрия обнаружили 285 килограммов кокаина и задержали 40-летнего мужчину.

Кокаин был спрятан в мешках между топливными пеллетами, которые хранили внутри и рядом с хозяйственным помещением.

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В полиции предполагают, что за сбыт перехваченной партии могли бы выручить около 23 млн евро.

Находку называют одной из крупнейших за последние годы.

Тем временем в Румынии сообщили о выявленных плантациях каннабиса, где выращивали почти 9 тысяч растений.

ВМС Франции недавно изъяли 2,4 тонны кокаина с рыболовного судна в Атлантике.