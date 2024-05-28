ВМС Франції вилучили 2,4 тонни кокаїну з рибальського судна в Атлантиці

Військово-морські сили Франції вилучили 2,4 тонни кокаїну з венесуельського риболовецького судна в Атлантичному океані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Операція була проведена екіпажем фрегата Ventôse "на основі інформації, переданої Генеральним митним управлінням" у співпраці з антинаркотичною службою OFAST.

Вертоліт з фрегата висадив команду на рибальське судно приблизно за 1500 кілометрів на північний схід від карибського острова Мартиніка, повідомив департамент збройних сил Франції в Карибському басейні.

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Човен, екіпаж і кокаїн були передані венесуельській владі.

Військове відомство заявило, що вже вилучило понад 12 тонн наркотиків цьогоріч.

Карибський регіон набуває все більшого значення у контрабанді кокаїну з Південної Америки до Європи та Північної Америки.

У 2022 році в регіоні було перехоплено 22,7 тонни кокаїну, що більш ніж у п'ять разів перевищило показник десятирічної давнини.

Нещодавно грецька влада заявила про ліквідацію міжнародного злочинного угруповання, яке займалося перевезенням кокаїну в морських контейнерах з Латинської Америки до Європи.

Варто зазначити, що останнім часом переховування наркотичних засобів у вантажах з бананами стало поширеним способом переправляти їх у Європу. Торік Іспанія заявила про виявлення рекордної партії кокаїну серед еквадорських бананів.

У Німеччині контрабандний вантаж виявили вже після доставки бананів у супермаркети.