Укр Рус Eng

Глава МЗС Естонії анонсував підписання незабаром безпекової угоди з Україною

Новини — Понеділок, 3 червня 2024, 15:59 — Іванна Костіна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Естонія незабаром підпише двосторонню угоду у сфері безпеки з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

Тсахкна повідомив, що двосторнній договір буде офіційно підписаний "дуже скоро".

За його словами, в угоді буде зафіксоване зобов'язання виділяти 0,25% ВВП на військову підтримку України щорічно. Міністр додав, що йдеться про суму у 120 млн євро.

Реклама:

Він визнав, що надання такої суми може навіть загрожувати економічному розвитку Естонії.

Тсахкна зазначив, що під час зустрічі міністри обговорили майбутній саміт НАТО у Вашингтоні. Він висловив повну підтримку вступу України до НАТО.

"У нас була дуже відкрита розмова. І наша позиція зрозуміла: законне місце України – в НАТО... Ми підтримуємо НАТО, але нам потрібна Україна в НАТО, тому що в нашому регіоні дедалі більше і більше загроз", – сказав він.

За словами Тсахкни, Росія залишатиметься загрозою для Європи, і досвід України необхідний НАТО.

Нагадаємо, 31 травня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Стокгольма оголосили про підписання двосторонніх угод з Норвегією, Швецією та Ісландією.

Загальна кількість двосторонніх безпекових угод України із партнерами у рамках Вільнюської декларації G7 зросла до 15. 

Перед цим Київ підписав двосторонні угоди з Португалією, Іспанією та Бельгією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Війна з РФ
Реклама: