Глава МЗС Естонії анонсував підписання незабаром безпекової угоди з Україною

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Естонія незабаром підпише двосторонню угоду у сфері безпеки з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

Тсахкна повідомив, що двосторнній договір буде офіційно підписаний "дуже скоро".

За його словами, в угоді буде зафіксоване зобов'язання виділяти 0,25% ВВП на військову підтримку України щорічно. Міністр додав, що йдеться про суму у 120 млн євро.

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Він визнав, що надання такої суми може навіть загрожувати економічному розвитку Естонії.

Тсахкна зазначив, що під час зустрічі міністри обговорили майбутній саміт НАТО у Вашингтоні. Він висловив повну підтримку вступу України до НАТО.



"У нас була дуже відкрита розмова. І наша позиція зрозуміла: законне місце України – в НАТО... Ми підтримуємо НАТО, але нам потрібна Україна в НАТО, тому що в нашому регіоні дедалі більше і більше загроз", – сказав він.



За словами Тсахкни, Росія залишатиметься загрозою для Європи, і досвід України необхідний НАТО.

Нагадаємо, 31 травня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Стокгольма оголосили про підписання двосторонніх угод з Норвегією, Швецією та Ісландією.

Загальна кількість двосторонніх безпекових угод України із партнерами у рамках Вільнюської декларації G7 зросла до 15.

Перед цим Київ підписав двосторонні угоди з Португалією, Іспанією та Бельгією.