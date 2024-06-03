Глава МИД Эстонии анонсировал скорое подписание соглашения по безопасности с Украиной

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Эстония вскоре подпишет двустороннее соглашение в сфере безопасности с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Тсахкна сообщил, что двухсторонний договор будет официально подписан "очень скоро".

По его словам, в соглашении будет зафиксировано обязательство выделять 0,25% ВВП на военную поддержку Украины ежегодно. Министр добавил, что речь идет о сумме в 120 млн евро.

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Он признал, что предоставление такой суммы может даже угрожать экономическому развитию Эстонии.

Тсахкна отметил, что во время встречи министры обсудили предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне. Он выразил полную поддержку вступления Украины в НАТО.

"У нас был очень открытый разговор. И наша позиция понятна: законное место Украины – в НАТО... Мы поддерживаем НАТО, но нам нужна Украина в Альянсе, потому что в нашем регионе все больше и больше угроз", – сказал он.

По словам Тсахкны, Россия будет оставаться угрозой для Европы, и опыт Украины необходим НАТО.

Напомним, 31 мая во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стокгольм объявили о подписании двусторонних соглашений с Норвегией, Швецией и Исландией.

Общее количество двусторонних соглашений по безопасности Украины с партнерами в рамках Вильнюсской декларации G7 возросло до 15.

Перед этим Киев подписал двусторонние соглашения с Португалией, Испанией и Бельгией.