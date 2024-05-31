Україна підписала безпекову угоду з Ісландією

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон 31 травня у Стокгольмі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

За угодою, текст якої опублікований на сайті глави держави, Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

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Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше Україні 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів).

Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Крім того, Ісландія буде співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

Унікальність угоди полягає в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками.

Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних Силах.

Окремі розділи угоди стосуються підтримки української "формули миру", санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності.

Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.

Ісландія зобов’язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.

Загалом Україна підписала вже чотирнадцять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.

Раніше у п’ятницю Зеленський у Стокгольмі підписав безпекову угоду зі Швецією.

В угоді, серед іншого, передбачена перспектива передачі у майбутньому винищувачів Gripen.