Україна і Швеція підписали безпекову угоду
Новини — П'ятниця, 31 травня 2024, 12:04 —
У Стокгольмі було підписано угоду про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Швецією.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Угоду підписували український президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у шведській столиці, і прем’єр Швеції Ульф Крістерссон.
Наразі деталі щодо підписаної угоди невідомі.
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Загалом Зеленський анонсував, що під час його перебування у Стокгольмі буде підписано три безпекові угоди.
Раніше Зеленський у Португалії підписав із прем'єром цієї держави Луїшем Монтенегру угоду про співпрацю у сфері безпеки, покликану надати довгострокову підтримку.
Португалія стала дванадцятою країною, з якою Україна уклала цю угоду. Нещодавно вона це зробила з Іспанією та Бельгією.
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