Укр Рус Eng

У польській Сілезії – масштабні підтоплення після сильних злив

фото, відео
Новини — Вівторок, 4 червня 2024, 08:50 — Марія Ємець

Пожежно-рятувальна служба здійснила майже пів тисячі виїздів у польській Сілезії після того, як регіон накрили грози із сильними зливами, окремі містечка зазнали масштабних підтоплень.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Негода накрила регіон у ніч проти 4 червня, у деяких районах за лічені години випало понад 50 мм опадів на квадратний метр. Вранці з міста Бєльсько-Бяла почали надходити повідомлення, що багато вулиць і проїздів затоплені, подекуди рівень води сягає метра.

Пожежно-рятувальна служба у Катовіце підтвердила, що їхні команди здійснили вже майже 500 виїздів, допомагаючи відкачувати воду. 

Ситуація, ймовірно, погіршиться, оскільки у вівторок у регіоні знову прогнозують грози та сильні зливи з градом.

Нагадаємо, на півдні Німеччини продовжують боротися з наслідками повеней, що почалися після дуже інтенсивних дощів минулої п’ятниці. Пік повені майже минув, рівень води надалі має спадати. Через негоду загинули щонайменш четверо людей

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща стихійні лиха
Реклама: