У польській Сілезії – масштабні підтоплення після сильних злив

Пожежно-рятувальна служба здійснила майже пів тисячі виїздів у польській Сілезії після того, як регіон накрили грози із сильними зливами, окремі містечка зазнали масштабних підтоплень.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Негода накрила регіон у ніч проти 4 червня, у деяких районах за лічені години випало понад 50 мм опадів на квадратний метр. Вранці з міста Бєльсько-Бяла почали надходити повідомлення, що багато вулиць і проїздів затоплені, подекуди рівень води сягає метра.

Bielsko-Biała, ul. Towarowa, rejon firmy Bispol i przejazdu kolejowego – droga zalana. Sytuacja jest trudna! pic.twitter.com/RE5hcAYSf4 Реклама: June 4, 2024

Пожежно-рятувальна служба у Катовіце підтвердила, що їхні команди здійснили вже майже 500 виїздів, допомагаючи відкачувати воду.

Ситуація, ймовірно, погіршиться, оскільки у вівторок у регіоні знову прогнозують грози та сильні зливи з градом.

Нагадаємо, на півдні Німеччини продовжують боротися з наслідками повеней, що почалися після дуже інтенсивних дощів минулої п’ятниці. Пік повені майже минув, рівень води надалі має спадати. Через негоду загинули щонайменш четверо людей.