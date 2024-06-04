В немецкой Баварии из-за интенсивных ливней обвалилась часть руин древнего замка

Сильные ливни на юге Германии вызвали дополнительные разрушения руин средневекового замка Фалькенштейн, который расположен почти на границе с Австрией высоко в горах.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Из-за насыщения почвы водой после обильных затяжных ливней произошли оползни и фрагменты стен обвалились. Фото с места пока не приводят и масштабы повреждений еще неизвестны.

В районе Розенхайм сообщили, что эвакуировали 50 человек из района под замком.

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Замок построили примерно в начале IV века на высоте более 1200 метров, комплекс достраивался и функционировал несколько веков, пока его практически уничтожил пожар в конце XVII века. Сейчас это популярное место для горных прогулок.

Gerolf Niessner / PantherMedia / IMAGO

Напомним, на юге Германии продолжают бороться с последствиями наводнений, начавшихся после очень интенсивных дождей в прошлую пятницу. Пик наводнения почти прошел, уровень воды в дальнейшем должен спадать. Из-за непогоды погибли по меньшей мере четыре человека.

В ночь на вторник после сильных дождей подтопило также отдельные города в польской Силезии.