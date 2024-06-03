Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до чотирьох

У Німеччині знайшли ще двох загиблих внаслідок повеней у федеральній землі Баден-Вюртемберг.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

За словами речника поліцейського управління в місті Аален, тіла чоловіка і жінки були знайдені в будинку.

Аварійні служби витягли два тіла з підвалу, звідки викачали воду.

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Таким чином, кількість людей, які загинули під час нинішніх повеней на півдні Німеччини, зросла щонайменше до чотирьох.

Крім того, у громаді Дерцбах рятувальників і поліцію викликали, щоб врятувати чоловіка з його автомобіля.

54-річний чоловік в неділю вранці виїхав на затоплений спортивний майданчик, щоб ближче подивитися на повінь. Проїхавши кілька метрів, автомобіль зупинився, він виявився затопленим по бічні вікна.

Водій врешті-решт зателефонував до служби порятунку. Він не постраждав, але, за словами поліції, повинен оплатити витрати на виклик.

Повідомляли, що у Баварії вранці 2 червня підтвердили смерть 42-річного рятувальника-добровольця, який допомагав із евакуацією людей з районів, де внаслідок сильних злив піднялась вода.

Крім того, у баварському місті Шробенгаузен у підвалі будинку знайшли тіло 43-річної жінки, яку шукали від ранку неділі.

У понеділок, 3 червня, федеральний канцлер Олаф Шольц разом із міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер і баварським прем'єром Маркусом Зьодером прибув до охоплених повенями районів Верхньої Баварії