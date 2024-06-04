Німеччина майже пройшла пік повеней

На півдні Німеччини, де з п’ятниці низка районів потерпають від повеней, рівень води у річках має почати знижуватись.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Метеорологічна служба скасувала погодне попередження для південної частини країни, у вівторок опади припиняться.

Подекуди рівень води у Дунаї все ще підвищується, проте на його південних притоках такої тенденції вже немає.

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В районі Пассау в ніч на вівторок рівень води у Дунаї перевищив позначку 9 метрів. За прогнозами, вода у вівторок ще підніметься до позначки 9,5, після чого почне відступати. Більші показники останній раз були під час "повені сторіччя" у 2013 році, коли в цьому місці Дунай досягнув позначки 12,8 метра. Історичний центр міста переважно перекритий через підтоплення.

У великому баварському місті Регенсбург, яке у понеділок оголосило надзвичайну ситуацію, в евакуації залишаються близько 200 мешканців, чиї будинки постраждали від високої води.

На Рейні рівень води має досягнути піку у вівторок, в нижній течії – пізніше цього тижня.

Нагадаємо, повені на півдні Німеччини почалися з п’ятниці на суботу після дуже інтенсивних злив. На цей час відомо про чотирьох загиблих.

У понеділок федеральний канцлер Олаф Шольц разом із міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер і баварським прем'єром Маркусом Зьодером приїздив у постраждалі райони Верхньої Баварії.