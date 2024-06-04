Дружину прем’єра Іспанії викликали в суд для надання свідчень

Суд нижчої інстанції викликав дружину прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Бегонью Гомес, для надання свідчень у рамках кримінального розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Гомес має дати свідчення 5 липня в рамках широкого розслідування ймовірної корупції в приватному секторі та зловживанні впливом.

Речник офісу прем'єр-міністра не відразу відповів на телефонний дзвінок і повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію.

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Іспанський уряд заявляв, що звинувачення проти Гомеса є необґрунтованими і є частиною широкої атаки правих сил на прем'єр-міністра.

Нагадаємо, наприкінці квітня суд Мадрида підтвердив попереднє розслідування щодо Бегоньї Гомес за підозрою у зловживанні впливом і корупції. Розслідування почалось у відповідь на скаргу неурядової групи Manos Limpias ("Чисті руки"), яка в минулому подала низку безуспішних судових позовів проти політиків.

У позові дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

У Manos Limpias визнали, що подали позов на основі недостатньої інформації, а прокуратура Мадрида заявила, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.

Зрештою, 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що не буде йти у відставку завдяки мобілізації його прихильників.

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