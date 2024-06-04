Подозреваемую в коррупции жену премьера Испании вызвали в суд для показаний

Суд низшей инстанции вызвал жену премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес, которую обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием, для дачи показаний по уголовному делу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Гомес должен дать показания 5 июля в рамках широкого расследования предполагаемой коррупции в частном секторе и злоупотреблении влиянием, которое началось после жалобы неправительственной группы Manos Limpias ("Чистые руки").

Представитель офиса премьер-министра Испании не сразу ответил на телефонный звонок и сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Испанское правительство заявляло, что обвинения против Гомес необоснованны и являются частью широкой атаки правых сил на премьер-министра.

Напомним, в конце апреля суд Мадрида подтвердил предварительное расследование в отношении Бегоньи Гомес по подозрению в злоупотреблении влиянием и коррупции. Расследование началось в ответ на жалобу неправительственной группы "Чистые руки", которая в прошлом подала ряд безуспешных судебных исков против политиков.

В иске жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время ее работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

В Manos Limpias признали, что подали иск на основе недостаточной информации, а прокуратура Мадрида заявила, что требовала закрыть дело о коррупции против жены Санчеса.

Педро Санчес на фоне коррупционного скандала вокруг жены даже задумался об отставке, но в конце концов 29 апреля глава правительства Испании объявил, что останется в должности.

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