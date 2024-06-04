Германия рассматривает возможность снова депортировать мигрантов в Афганистан и Сирию
Германия рассматривает возможность депортации афганских мигрантов, которые представляют угрозу безопасности, обратно в Афганистан и Сирию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Власти Германии прекратили депортацию в Афганистан после того, как в 2021 году к власти там пришел Талибан.
Однако министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что изучала этот вопрос в течение нескольких месяцев и планирует принять решение как можно скорее.
Этому предшествовало резонансное убийство полицейского, которого ударил ножом выходец из Афганистана.
"Для меня очевидно, что люди, которые представляют потенциальную угрозу безопасности Германии, должны быть быстро депортированы", – сказала Фезер, добавив, что это включает отправку людей в Афганистан и Сирию.
Она также добавила, что "интересы безопасности Германии явно перевешивают интересы пострадавших (от депортации)".
По данным следствия, днем 31 мая на рыночной площади города Мангейм мужчина с ножом во время антиисламского митинга набросился на представителей гражданского движения Pax Europa и ранил многих людей, в том числе правоохранителя.
Всего пострадали шесть человек, в том числе 29-летний офицер полиции, который умер в больнице от раны в шею и голову.
Нападавшим оказался 25-летний Сулайман А., выходец из Афганистана, который приехал в Германию подростком в 2014 году и проживал в Гессене с женой и двумя детьми. Он получил пулевое ранение при задержании, поэтому пока не дал показаний и не объяснил мотив нападения.