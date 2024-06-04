Германия рассматривает возможность снова депортировать мигрантов в Афганистан и Сирию

Германия рассматривает возможность депортации афганских мигрантов, которые представляют угрозу безопасности, обратно в Афганистан и Сирию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Власти Германии прекратили депортацию в Афганистан после того, как в 2021 году к власти там пришел Талибан.

Однако министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что изучала этот вопрос в течение нескольких месяцев и планирует принять решение как можно скорее.

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Этому предшествовало резонансное убийство полицейского, которого ударил ножом выходец из Афганистана.

"Для меня очевидно, что люди, которые представляют потенциальную угрозу безопасности Германии, должны быть быстро депортированы", – сказала Фезер, добавив, что это включает отправку людей в Афганистан и Сирию.

Она также добавила, что "интересы безопасности Германии явно перевешивают интересы пострадавших (от депортации)".

По данным следствия, днем 31 мая на рыночной площади города Мангейм мужчина с ножом во время антиисламского митинга набросился на представителей гражданского движения Pax Europa и ранил многих людей, в том числе правоохранителя.

Всего пострадали шесть человек, в том числе 29-летний офицер полиции, который умер в больнице от раны в шею и голову.

Нападавшим оказался 25-летний Сулайман А., выходец из Афганистана, который приехал в Германию подростком в 2014 году и проживал в Гессене с женой и двумя детьми. Он получил пулевое ранение при задержании, поэтому пока не дал показаний и не объяснил мотив нападения.