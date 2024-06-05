В "АдН" розповіли деталі нападу на їхнього політика у Мангеймі

У місцевій організації партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") розповіли свою версію подій у зв’язку з нападом на їхнього члена-кандидата на місцевих виборах ввечері 4 червня.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

В "АдН" повідомили, що інцидент стався біля ринкової площі. Їхній кандидат Гайнріх Кох побачив, як якісь люди зривають його передвиборчу рекламу, і втрутився. У процесі цієї сутички його атакували з ножем і поранили. Загалом це була група з трьох людей, двоє з яких втекли з місця події.

У партії також надали журналістам відеозапис інциденту, знятий самим Кохом. Відео починається з моменту, коли кандидат женеться за молодим хлопцем з оберемком постерів "АдН" і вимагає зупинитись та повернути їх. Далі починається сутичка, і на розмитих кадрах видно, що юнак розмахує ножем.

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У партії кажуть, що кандидат отримав кілька порізів на голові та на животі, він перебуває у лікарні.

Поліція поки не давала коментарів з приводу інциденту.

Про політичні погляди та мотиви нападника достеменно нічого невідомо. "АдН" вважає, що це були активісти крайніх лівих поглядів.

62-річний Кох є третім у партійному списку "АдН" на місцевих виборах, які пройдуть у неділю – одночасно з голосуванням на виборах до Європарламенту.

Минулого тижня Мангейм також опинився у центрі уваги після того, як озброєний ножем виходець з Афганістану накинувся на ультраправих, які проводили у центрі антиісламський мітинг, і поранив багатьох людей. Постраждалий поліцейський згодом помер у лікарні.

В уряді після того натякнули, що розглядають можливість депортації афганських мігрантів, які становлять загрозу безпеці, назад до рідної країни.