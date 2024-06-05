В "АдГ" рассказали детали нападения на их политика в Мангейме

В местной организации партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") рассказали свою версию событий в связи с нападением на их члена-кандидата на местных выборах вечером 4 июня.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В "АдГ" сообщили, что инцидент произошел возле рыночной площади. Их кандидат Хайнрих Кох увидел, как какие-то люди срывают его предвыборную рекламу, и вмешался. В процессе этой стычки его атаковали и ранили ножом. В целом это была группа из трех человек, двое из которых скрылись с места происшествия.

В партии также предоставили журналистам видеозапись инцидента, снятую самим Кохом. Видео начинается с момента, когда кандидат гонится за молодым парнем с пачкой постеров "АдГ" и требует остановиться и вернуть их. Далее начинается схватка, и на размытых кадрах видно, что юноша размахивает ножом.

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В партии говорят, что кандидат получил несколько порезов на голове и на животе, он находится в больнице.

Полиция пока не давала комментариев по поводу инцидента.

О политических взглядах и мотивах нападавшего точно ничего неизвестно. "АдГ" считает, что это были активисты крайне левых взглядов.

62-летний Кох является третьим в партийном списке "АдГ" на местных выборах, которые пройдут в воскресенье – одновременно с голосованием на выборах в Европарламент.

На прошлой неделе Мангейм также оказался в центре внимания после того, как вооруженный ножом выходец из Афганистана набросился на ультраправых, проводивших в центре антиисламский митинг, и ранил многих людей. Пострадавший полицейский впоследствии умер в больнице.

В правительстве после того намекнули, что рассматривают возможность депортации афганских мигрантов, представляющих угрозу безопасности, обратно на родину.