ЗМІ: У Німеччині проукраїнський депутат після нападу на нього подав скаргу на "подругу Путіна"

Депутат німецького Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер подав юридичну скаргу на представницю лівих радикалів Сару Вагенкнехт щодо її коментарів на його адресу.

Про це агентству Bloomberg розповіло джерело, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі перед близько 300 людьми в західному місті Саарбрюкен 27 травня лідерка партії "Альянс Сари Вагенкнехт" закликала вжити заходів, щоб зупинити зусилля Кізеветтера, спрямовані на військову підтримку України.

За її словами, підтримка Кізеветтером використання Україною зброї, що постачається Німеччиною, "для нападу на Росію" ризикує "перенести війну в Німеччину": "Це безумство. Ви повинні зупинити таких людей. Ви не можете дозволити їм продовжувати".

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П'ять днів потому на Кізеветтера напали на агітаційному заході ХДС у південно-західному регіоні Баден-Вюртемберг, внаслідок чого депутат отримав незначні травми.

Нападник назвав депутата від ХДС "розпалювачем війни" і збив його з ніг.

За даними співрозмовника агентства, Кізеветтер подав скаргу на Вагенкнехт, оскільки переконаний, що її заяви можна розцінювати як підбурювання до насильства.

Крім того, представник ХДС висунув аналогічні звинувачення проти чоловіка Вагенкнехт, Оскара Лафонтена, який на тому ж заході у Саарбрюкені заявив, що "божевільні люди" на кшталт Кізеветтера мають бути "за ґратами" через те, що він назвав "підтримкою війни".

Він звинуватив Кізеветтера в тому, що він активно шукає конфлікту з Росією і ризикує розв'язати Третю світову війну.

Сам Кізеветтер відмовився від коментарів, пославшись на те, що розслідування триває.

Нагадаємо, Сара Вагенкнехт на з'їзді своєї партії 27 січня вкотре закликала уряд ФРН вести переговори з Росією, щоб зупинити війну в Україні.

Раніше Вагенкнехт заперечила, що має симпатії до Кремля і що її партія є пропутінською, а також підкреслила, що, "звичайно", засуджує війну в Україні. Водночас вона заявила, що не бачить нічого поганого у співпраці з Росією та не вірить, що військова допомога Україні допоможе "закінчити війну".

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.