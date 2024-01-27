Німецька "подруга Путіна" на з’їзді своєї партії захотіла "переговорів з Росією"

Співголова новоутвореної політичної сили в Німеччині "Альянс Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість" (BSW) Сара Вагенкнехт на з'їзді цього утворення 27 січня вкотре закликала уряд ФРН вести переговори з Росією, щоб зупинити війну в Україні.

Її слова цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу перед 450 членами-засновниками своєї партії в Берліні, Вагенкнехт закликала Берлін припинити постачання зброї Києву.

"Ми постачаємо зброю в Україну для перемоги, в яку, на жаль, уже не вірять навіть українські генерали. Цю війну потрібно завершити, і дуже швидко, шляхом переговорів", – додала жінка під оплески присутніх.

"Альянс Сари Вагенкнехт" уже планує взяти участь у виборах до Європейського парламенту в червні та у земельних виборах у Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі у жовтні цього року.

При цьому підтримка партії BSW досягнула двозначних результатів на сході Німеччини, а в деяких випадках випереджає три партії урядової коаліції Німеччини.

Раніше Вагенкнехт заперечила, що має симпатії до Кремля, і що її майбутня партія є пропутінською, а також підкреслила, що, "звичайно", засуджує війну в Україні. Водночас вона заявила, що не бачить нічого поганого у співпраці з Росією, та не вірить, що військова допомога Україні допоможе "закінчити війну".

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.